Georgia: presidente Zurabishvili domani a Ginevra per conferenza Ilo

- La presidente georgiana Salome Zurabishvili sarà da domani in visita a Ginevra, fino al 12 giugno, per partecipare alla 108ma sessione della Conferenza internazionale del lavoro. Lo ha detto la portavoce presidenziale Khatia Moistsrafishvili in un briefing con la stampa. "L'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) celebra quest'anno il suo 100mo anniversario. La presidente della Georgia, insieme ad altri leader, parteciperà al gruppo di lavoro di alto livello. I capi di Stato di Francia, Germania, Norvegia, Turchia, Estonia e altri paesi parteciperanno al gruppo", ha detto Moistsrafishvili, confermando che a margine dell’evento sono previsti dei colloqui fra Zurabishvili e vari rappresentanti delle Nazioni Unite. (Res)