Kazakhstan: vicepresidente Camera deputati Rosato, legame con Ue passa per Italia

- Il filo che lega il Kazakhstan, paese pieno di risorse e di possibilità, all'Unione europea passa soprattutto per l'Italia, che è il primo partner commerciale della repubblica centro asiatica, ed è importante che questo nesso si irrobustisca. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il vicepresidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, capo della delegazione italiana di osservatori elettorali incaricati di monitorare sullo svolgimento delle elezioni presidenziali in Kazakshatn. Le elezioni di oggi "sono storiche. Mi sembra che le operazioni di voto si stiano svolgendo in maniera tradizionale, come nei nostri paesi occidentali. C'è un confronto serio tra candidati, naturalmente anche qui c'è il favorito, ma questo avviene ovunque. Però la partecipazione è buona, le persone vanno ai seggi con naturalezza", ha detto. "Per noi il Kazakhstan è un paese importante, siamo il loro primo partner commerciale in Europa, è un paese grande, pieno di risorse, e la stabilità di questa democrazia ci interessa molto. È un paese da scoprire, un paese che forse è anche un po' anomalo rispetto ai suoi vicini di casa, un paese molto interessante", ha spiegato. (segue) (Beb)