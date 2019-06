Kazakhstan: vicepresidente Camera deputati Rosato, legame con Ue passa per Italia (2)

- Rosato ha sottolineato come nella Repubblica centroasiatica "c'è stata una crescita economica vera. I ricavi delle grandissime materie prime che qui ci sono, in particolare petrolio, gas, ma anche tutti i metalli, sono stati investiti anche per la crescita della popolazione, per un buon livello di servizi sociali, per un buon livello di protezione sociale". Il vicepresidente della Camera ha evidenziato anche le importanti scelte di politica estera. "Questo è un paese che è in pace con tutti. È emblematico che una delle prime decisioni di Nursultan Nazarbayev quando è diventato presidente è stato quello di rinunciare all'arsenale atomico: è stato un segno di come si sarebbe evoluta la politica estera in questo contesto. Credo che questa sia una strada indispensabile da seguire", ha proseguito Rosato. (segue) (Beb)