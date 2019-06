Kazakhstan: vicepresidente Camera deputati Rosato, legame con Ue passa per Italia (3)

- "Essere tra la Russia e la Cina per un paese, anche una repubblica molto grande, ma poco abitata, richiede di avere una grande capacità di equilibrio. Mi sembra che questo paese l'abbia utilizzata in questi anni. Naturalmente non è tutto oro ciò luccica, ma quello che è importante è che ci sia un filo sempre forte anche con l'Unione europea. Questo filo esiste e passa molto più per l'Italia che per altri paesi", ha aggiunto. "Noi siamo qui anche per ribadire questo segno di amicizia forte, di partnership. Qui sono molti miliardi di euro italiani investiti in questo paese e ci sono importanti investimenti kazakhi anche in Italia. Questo serve a entrambi. Questo è un paese che vuole crescere molto, che cerca partner industriali per arricchire il suo tessuto imprenditoriale industriale che per il momento non è molto forte", ha detto. "Ci sono grandi possibilità da cogliere ed è chiaro che per noi irrobustire questo filo e tenerlo legato all'Unione europea piuttosto che far fare scelte di partnership rafforzata con altri paesi, prima tra tutti la Cina, è importante. Però bisogna investirci, bisogna metterci relazioni che siano attente, che siano costruttive, ma direi che le basi sono molto solide", ha concluso il vicepresidente della Camera. (Beb)