Ue: Moavero, d'accordo con Tria, serve trattativa contro procedura infrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, è "d'accordo con quanto detto dal ministro Tria sulla trattativa contro la procedura di infrazione con la Commissione europea. La procedura ancora non è aperta - ha puntualizzato -, ma una trattativa è inerente in queste condizioni. Riguarderebbe lo stop al debito pubblico", ha aggiunto il capo della Farnesina, ospite di "Mezzora in più" su Rai3. Il titolare del ministero dell'Economia e delle Finanze, a margine del G20 in Giappone, aveva assicurato di riuscire a trovare una "soluzione" con la Commissione Ue. (Rin)