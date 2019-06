Ue: Moavero, l’Europa ha perduto capacità di collaborare e solidarietà

- L’Europa ha perduto capacità di collaborare ed essere solidale, di trovare soluzioni e compromessi insieme, e ciò crea difficoltà al funzionamento del sistema. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, nel corso del programma “1/2 h in più” in onda su Rai 3, rispondendo a una domanda sul tema dell’isolamento in Europa. “Il tema dell’isolamento in Europa è complesso - ha affermato -. L’Europa somiglia sempre di più ad arcipelago di isole”. Estendendo la visuale ad altri Stati europei, secondo il titolare della Farnesina il termine “isolamento” può essere attribuito anche ad altri paesi europei. (Res)