Ue: Moavero, “importante non andare in procedura” di eventuale infrazione

- E’ importante per l’Italia non andare in questa procedura, perché non c’è soltanto il confronto con la la Commissione nel "caricaturale ruolo di gendarme", ma c’è il confronto con gli investitori in giro per il mondo, con il mercato. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, nel corso del programma “1/2 h in più” in onda su Rai 3. “Se si creasse una soluzione in cui non dovesse esserci più fiducia, ingiusta per un’economia come la nostra, potrebbe portare a una spirale negativa che dobbiamo assolutamente evitare”, ha affermato il titolare della Farnesina. Nel caso ci fosse una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, ha proseguito Moavero, “non sarebbe una sciagura immediata, ma ci imporrebbe di adottare una serie misure che servirebbero a uscire dalla situazione come hanno fatto altri paesi”. Il ministro degli Esteri ha sottolineato che vi sono, tuttavia, degli elementi di fiducia. In particolare, martedì 11 giugno si incontreranno i direttori del Tesoro, nel quadro del comitato economico e finanziario e nel fine settimana si incontreranno i ministri dell’Economia, che parleranno anche della procedura eventuale di infrazione contro l’Italia. Nel corso dell’intervista, Moavero ha precisato che la Commissione europea “ha ritenuto giustificata l’apertura di una procedura d’infrazione” contro l’Italia, e che se verranno rispettati i tempi auspicati dal commissario Pierre Moscovici, l’esito dell’indicazione dovrebbe conoscersi nel mese di luglio, seguendo un percorso rapido. (Res)