Italia-Stati Uniti: Moavero, non so se Salvini incontrerà Trump a Washington

- Non è ancora chiaro se il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, incontrerà il presidente statunitense Donald Trump in occasione della sua imminente visita a Washington, ma quel che è importante è che vi siano contatti fra i due governi. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, nel corso del programma "1/2h in più", in onda su "Rai3". “Io non ho informazioni a riguardo, questo andrebbe chiesto allo staff di Salvini. Quello che è importante è che ci siano incontri a livello di governo, dal momento che (Salvini) è il leader primo partito di governo. Io sono stato due volte negli Usa – a gennaio e ad aprile – con incontri a vari livelli. Il nostro rapporto con gli Usa è saldo e Washington resta il nostro secondo partner industriale e commerciale”, ha detto Moavero. (Res)