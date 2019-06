Roma: Pacetti (M5s), su facebook augurio morte a Raggi. Pagina deve chiudere

- "Non c’è mai fine al peggio. In questa pagina facebook hanno augurato la morte a Virginia Raggi". Lo scrive su facebook Giuliano Pacetti capogruppo capitolino M5s pubblicando una foto della pagina facebook con gli insulti alla sindaca. "Perché? Perché una ditta incaricata della posa di sottoservizi ha steso dell’asfalto invece di ricollocare i sanpietrini. Senza sapere - prosegue Pacetti - che questo tipo di lavori prevede proprio la stesura di asfalto provvisorio per la messa in sicurezza. I sampietrini saranno ricollocati a lavori ultimati. Non sanno nemmeno che il controllo su questi lavori spetta a Sabrina Alfonsi presidente Pd del I Municipio. Anonimi e dunque vigliacchi, ignoranti e vergognosi. Attacchi di questo tipo promuovono solo odio e fanno male alla città. Questa pagina deve chiudere!". (Rer)