Sicurezza: Sardone (Misto) su blitz mercato viale Puglie, sinistra arriva sempre in ritardo

- Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega commenta in una nota l'intervento interforze all'interno del 'mercato delle pulci' di viale Puglie: "Con il blitz di oggi nel suk abusivo di viale Puglie la sinistra ha confermato ancora una volta che arriva sempre in ritardo. Sono almeno tre anni che i residenti della zona denunciano una situazione insostenibile, fatta di degrado e illegalità, eppure (a parte lo sgombero pre elettorale del 2016) da queste parti non si è mai visto nessuno. Io sono stata più volte all'interno del mercato abusivo, anche di recente, e ho sempre documentato una situazione al limite del paradossale: africani, maghrebini e rom si spartiscono il territorio vendendo merce rubata ma anche alimenti esposti addirittura per terra senza nessun rispetto delle più basilari norme igienico-sanitarie". "Le pattuglie dei vigili non sono quasi mai in numero sufficiente per contrastare questo abusivismo dilagante, quando invece dovrebbe esserci un presidio fisso - prosegue Sardone - Ringrazio le forze dell'ordine, ma i blitz sporadici sono praticamente inutili: perché non viene usato lo strumento dei daspo urbani per debellare questa piaga e chiudere per sempre il suk? La sinistra, come al solito, quando si parla di sicurezza antepone le ideologie al bene dei cittadini. Ricordo inoltre all'amministrazione comunale che il quartiere, oltre al mercatino, deve già fare i conti con i due campi rom di via Bonfadini (uno regolare e uno abusivo) e le carovane di nomadi che puntualmente occupano via Toffetti, via Varsavia, via Medici del Vascello". (com)