Ue: Moavero, discorsi su nomine saranno concreti da luglio, "per ora solo toto nomi”

- I discorsi sui nomi dei nuovi commissari europei arriveranno ad essere concreti a partire dal mese di luglio, per ora si tratta solo di “toto nomi”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, nel corso del programma "1/2h in più", in onda su "Rai3". “La campagna elettorale per le elezioni europee è stata per la prima volta vivacemente politica e, di conseguenza, le nomine dei commissari saranno altrettanto vivacemente politiche. Nell’interesse dell’Italia c’è quello di riuscire ad ottenere una competenza importante con persone che riescano a farsi valere”, ha detto Moavero. (Res)