Governo: Bernini (Fi) su Tria, deficit non si riduce per autocombustione

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, sostiene in una nota: "Tria sta incarnando la parte ragionevole del governo, ed è comprensibile la sua difficoltà di manovra alla vigilia del confronto con l'Ue. Ma continuare a sostenere, in sedi ufficiali come il G20, che il rapporto deficit-Pil per il 2019 scenderà al 2,1, al di sotto del 2,4 scritto nel Def, è una bugia pietosa che non convince nessuno, e non convincerà soprattutto i mercati. Il deficit - puntualizza - non si riduce per autocombustione o attraverso improbabili trucchi contabili, ma attraverso una drastica inversione di rotta spegnendo le spinte incendiarie che sembrano prevalere nella maggioranza. L'Italia è attesa nelle prossime settimane a passaggi cruciali per il suo futuro, e c'è bisogno di pompieri, non certo di piromani". (Com)