Ue: Padoan (Pd), prima volta procedura infrazione per debito, sarebbe molto più intrusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, deputato del Partito democratico ha detto che "è la prima volta in assoluto che c'è una procedura di infrazione per il debito, mi auguro - ha aggiunto - non sia applicata perché sarebbe molto più intrusiva di altre procedure del passato perché ci saranno obblighi per fare calare il debito anno dopo anno". Padoan lo ha detto ospite di "Mezzora in più" su Rai3 per poi suggerire: "La condizione per far calare il debito è crescere di più". (Rin)