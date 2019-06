Roma: fiamme in sauna circolo canottieri, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato in una sauna all'interno del Circolo Canottieri Tirrenia Todaro su Lungotevere Flaminio 61 a Roma. Dalle 13 circa sul posto stanno intervenendo squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma con un'autobotte, il carro rilevamento radioattivo chimico e il carro autoprotettori. I pompieri hanno iniziato l'opera di spegnimento del locale sauna evitando il propagarsi delle fiamme in altri locali. Non risultano persone ferite o intossicate. (Rer)