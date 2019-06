Alba: lavori edili, senso unico alternato in via Ferrero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Alba, provincia di Cuneo, per lavori di smontaggio di un ponteggio edile sarà istituito il senso unico alternato veicolare gestito da movieri in via P. Ferrero, civico n. 16, il giorno 10 giugno 2019, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. (Rpi)