Governo: Misiani (Pd), da Salvini altri balzelli per automobilisti

- Il senatore del Partito democratico, Antonio Misiani, capogruppo in commissione Bilancio, sostiene in una nota che "il governo Lega-M5s continua a spremere gli automobilisti che, dopo la mancata riduzione delle accise sui carburanti promessa da Salvini e finita nel dimenticatoio, nei prossimi mesi saranno costretti ad un esborso aggiuntivo per le notifiche delle multe fino a 20 euro in più a sanzione". Per il parlamentare dem si tratta di "un balzello ingiustificato e insopportabile che tra l'altro non sarebbe destinato a finanziare il miglioramento della sicurezza sulle strade, della segnaletica e dei controlli, finendo solamente nelle casse di Poste Italiane. Un altro pretesto per fare cassa - evidenzia - mettendo le mani nelle tasche dei cittadini. Nei prossimi giorni presenteremo un'interrogazione al ministro Tria per chiedere chiarimenti e per scongiurare un altro salasso ai danni dei cittadini".(Com)