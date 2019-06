Civitavecchia: sversamento idrocarburi nel porto commerciale, indagini in corso

- Venerdì mattina, la sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia è stata allertata per uno sversamento di idrocarburi all’interno del porto commerciale. E' stato così disposto l’immediato intervento del nucleo operativo di polizia ambientale il quale ha accertato l’effettiva presenza di idrocarburi in mare, effettuando i rilievi per accertare le cause dello sversamento. E' stata informata la Procura della Repubblica di Civitavecchia. L’inquinamento, probabilmente accidentale e derivante da operazioni di rifornimento, è rimasto confinato nella darsena di ormeggio delle navi e fronteggiato con i mezzi antinquinamento della ditta specializzata, intervenuta immediatamente sul posto con panne galleggianti assorbenti. Ieri, un mezzo aereo della Guardia Costiera, alle 17 circa, ha sorvolato il porto di Civitavecchia impiegando sistemi di telerilevamento atti a verificare l’effettiva entità dell’inquinamento. I rilievi hanno confermato la presenza di diverse macchie di idrocarburi, tuttavia contenute nel sedime portuale e riguardanti il solo strato superficiale. Sebbene lo sversamento continui ad essere monitorato, il piccolo inquinamento ormai ridotto a fenomeni di iridescenza tuttora visibili, scomparirà verosimilmente per evaporazione. La Guardia Costiera sta attualmente indagando sulle dinamiche relative all’evento tenendo costantemente informata la competente Autorità giudiziaria. (Rer)