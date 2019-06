Kazakhstan: ministro Interno, circa 100 arresti in manifestazioni di protesta a Nur-Sultan e Almaty

- Circa 100 persone sono state arrestate nelle manifestazioni di protesta organizzate oggi nelle città di Nur-Sultan e Almaty nel giorno delle elezioni presidenziali. Lo ha reso noto oggi il ministero dell’Interno kazakho Marat Kozhaev in un briefing con la stampa. Nel frattempo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, la polizia ha sventato una protesta non autorizzata nel centro di Almaty. Le urne si sono aperte alle 7 (ora locale) e si chiuderanno alle 20 locali (le 16 in Italia). Poco meno di 12 milioni di elettori si recano alle urne oggi per le prime elezioni presidenziali in Kazakhstan senza Nursultan Nazarbayev fra i candidati. Lo storico leader kazakho, infatti, ha deciso inaspettatamente di lasciare il potere lo scorso marzo dopo aver traghettato il paese centro-asiatico verso l’indipendenza nel 1991 ed esserne rimasto alla guida per quasi 30 anni. Una fetta della popolazione e diversi osservatori internazionali ritengono che le elezioni saranno le più competitive e diversificate nella storia indipendente del paese centro-asiatico. La Commissione elettorale ha registrato sette candidati, tra cui Daniya Yespayeva del partito Ak Zhol, che è la prima candidata donna a correre per la presidenza. Sino a pochi mesi fa era difficile pensare a un Kazakhstan senza Nazarbayev, e tutt’ora in realtà, il paese non andrà avanti senza di lui: lo storico leader resta il Padre della nazione ed è rimasto sia alla guida del partito Nur Otan, sia presidente del Consiglio di sicurezza nazionale. (segue) (Res)