Grandi Navi: Vanin (M5s), su concessione marittima Zaia cade da nuvole

- La senatrice veneziana del M5s, Orietta Vanin, afferma in una nota: "E' davvero incredibile vedere il presidente del Veneto Luca Zaia continuare a ripetere furbescamente che a Venezia per le grandi navi non esistono concessionari. Eppure tutti, ma proprio tutti sanno che i grandi colossi che organizzano crociere fanno entrare le loro navi in città grazie alla concessione che ha Vtp, vale a dire la società che gestisce marittima, molo e servizi. Altresì, tutti sanno anche che Vtp ha questa concessione senza aver partecipato ad alcuna gara. Che proprio il governatore cada continuamente dalle nuvole su questo tema fa abbastanza sorridere". (segue) (Com)