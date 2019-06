Grandi Navi: Vanin (M5s), su concessione marittima Zaia cade da nuvole (2)

- Per la parlamentare pentastellata, "l'incidente di San Basilio di qualche giorno fa ha messo sotto gli occhi di tutti una questione non più rinviabile: quella concessione va revocata, perché non assicura la sicurezza dovuta ed imprescindibile, per la città. Sarà ciò che chiederemo: è necessario un bando europeo - spiega - che abbia come primo obiettivo criteri di ingresso, caratteristiche e numero delle navi, che garantiscano la tutela degli interessi dei cittadini e non degli armatori". (Com)