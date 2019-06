Ue: Moavero, Commissione è organo politico, Lega non ha numeri in Parlamento per suo candidato

- La Commissione europea "rivendica la sua natura di organo politico e chi ne fa parte assume una veste politica, quindi anche un membro della Commissione è una persona che fa politica". Lo ha detto il ministro per gli Affari esteri, Enzo Moavero Milanesi, ospite di "Mezzora in più" su Rai3 rispondendo a se il prossimo Commissario Ue italiano sarà indicato dalla Lega. "Nel Parlamento europeo i numeri per la Lega non ci sono – ha ricordato - Ma un veto potrebbe anche essere messo nel caso di chi non sia in sintonia con l'orientamento del Parlamento europeo", come accadde con Rocco Buttiglione. (Rin)