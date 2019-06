Ue: Moavero su nomine, io candidato? Faccio volentieri mestiere attuale

- La campagna elettorale per le Europee è stata "duramente politica". Lo ha detto il ministro per gli Affari esteri, Enzo Moavero Milanesi, ospite di "Mezzora in più" su Rai3. In merito alla composizione della nuova Commissione europea, il capo della Farnesina ha affermato che "avere un Commissario che si occupi di questioni concrete, come l'economia o il commercio con l'estero è assolutamente di primaria importanza. È logico che sia così", ha aggiunto. Per l'Italia il ministro ha auspicato che vengano indicate persone competenti "che si facciano valere" perché "starà a loro presentarsi in maniera dovuta nelle audizioni parlamentari. Discorsi che saranno concreti - ha ricordato - solo tra luglio e agosto". Quanto ad una sua candidatura, Moavero ha precisato: "Nel toto nomi c'è anche il mio, ma non ho nessun elemento per confermare. Faccio ben volentieri il mestiere attuale", ha concluso. (Rin)