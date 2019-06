Padova: Casellati, Fiera campionaria racconta a mondo storia di paese che ha voglia di fare

- La Fiera di Padova è "una vetrina che da un secolo racconta al mondo la storia di un paese che ha voglia di fare, di fare bene e di guardare al futuro con intraprendenza e fiducia nelle proprie capacità". Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati intervenendo alla centesima edizione della Fiera campionaria di Padova la cui storia ebbe inizio il 10 giugno del 1919. Per Casellati, "oggi non si celebrano solo i suoi cento anni. Si festeggiano cento anni di cui essere fieri orgogliosi perché questa fiera, nel corso di un secolo di trasformazioni, è sempre stata l’occasione in cui le nostre realtà economiche hanno dato prova della loro straordinaria predisposizione di vivere i mutamenti e anticiparli per rinnovarsi e continuare ad affermarsi sui mercati. Uno spirito di adattamento che è prova di intelligenza, creatività, vivacità". (segue) (Com)