Iran: Zarif, Europa normalizzi rapporti economici o subirà conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran invita l’Europa a normalizzare i legami economi con Teheran, altrimenti ne subirà le conseguenze. E’ quanto affermato oggi dal ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, come riferisce l’emittente televisiva di Stato. Il capo della diplomazia iraniana ha aggiunto: “L’Europa non è nella condizione di criticare Teheran per temi che esulano dall’accordo sul nucleare (Jcpoa)”. Zarif ha lanciato un monito all’Europa se non cambierà atteggiamento: “Sospenderemo i nostri impegni o intraprenderemo verso i paesi europei azioni analoghe alle loro". Lo scorso 8 maggio, il Consiglio supremo di sicurezza dell’Iran ha annunciato in un comunicato che il paese è pronto a sospendere la modernizzazione del reattore Arak, parte degli impegni presi nell’accordo sul nucleare, e di non rispettare i limiti di arricchimento dell'uranio se i rimanenti firmatari del Piano d'azione globale congiunto – Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Russia – non riescono a garantire gli interessi del paese dopo l’uscita degli Stati Uniti dall’intesa. "Nella fase successiva, l'Iran smetterà di attuare le restrizioni relative al livello di arricchimento dell'uranio e le misure volte a modernizzare il reattore ad acqua pesante di Arak", ha affermato il Consiglio di sicurezza. Teheran ha osservato che queste misure verranno prese se i membri dell'accordo sul nucleare non riusciranno a garantire gli interessi dell'Iran entro 60 giorni. (Res)