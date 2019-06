Rai: Anzaldi (Pd), Fico e Grillo parlino su De Santis che teorizza lottizzazione

- Il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, si chiede su Facebook: "Possibile che il presidente della Camera Fico, per cinque anni presidente della commissione di Vigilanza Rai, non abbia nulla da dire sulla dichiarazione della direttrice di Rai1 De Santis, che ha confessato di ritenere come suo editore il governo? E Beppe Grillo?". Per Anzaldi, "si tratta non soltanto di una gravissima confessione di lottizzazione e spartizione politica, ma anche di un imbarazzante caso di analfabetismo legislativo. La sentenza n.225 del 1974 della Corte costituzionale ha affermato chiaramente - ricorda - che il servizio pubblico deve essere indipendente e autonomo dal governo, tanto è vero che la maggioranza dei membri del Cda viene nominata dal Parlamento. Il riferimento del servizio pubblico è il Parlamento, che rappresenta il voto di tutti gli italiani e non solo di una parte. Quattro membri del Cda su sette sono scelti dal Parlamento e uno è scelto dai dipendenti Rai. Lascia davvero allibiti che per anni abbiamo sentito M5s e Lega dichiarare ai quattro venti di volere i partiti fuori dalla Rai, ma ora che sono arrivati al potere - rimarca - nella Rai di M5s e Lega viene apertamente teorizzata la lottizzazione del governo". (Rin)