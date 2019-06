Milano: accoltella coetaneo per motivi sentimentali, 22enne grave ma fuori pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 22enne italiano è stato accoltellato all’addome da un coetaneo di un anno più giovane, mentre si trovava alla Festa della Birra all'interno della Cascina Coriasco a Lacchiarella, Comune nel Parco agricolo Sud di Milano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, raccogliendo le testimonianze dei presenti, poco prima dell’1, tra i due ventenni sarebbe scoppiata una lite per questioni sentimentali legate a una ragazza. Il diverbio sarebbe degenerato quando il 21enne ha sferrato un fendente con un’arma da taglio contro il rivale. L’aggressore è poi scappato facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano dove è stato operato. Dall’ultimo aggiornamento è stato riferito che è non pericolo di vita. In corso le attività dei militari dell’Arma per rintracciare il 21enne, residente a Noviglio con piccoli precedenti alla spalle. (Rem)