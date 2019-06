Colombia-Venezuela: oltre 37 mila persone in transito sulla frontiera riaperta sabato (4)

- Nella giornata di venerdì il presidente Maduro ha annunciato la firma di un accordo tra il ministero della Salute e la Croce rossa per ampliare l’assistenza umanitaria in Venezuela. “L’accordo permetterà alla Croce rossa di incrementare e allargare la sua assistenza umanitaria in Venezuela in materia di salute e medicine”, ha detto Maduro parlando alla televisione di stato, senza tuttavia fornire maggiori dettagli sull’intesa. Rappresentanti della Croce rossa in Venezuela avevano dichiarato mercoledì parlando alla stampa di essere in attesa dei permessi per fare entrare nel paese 23 tonnellate di aiuti da Panama, incluso un carico di farmaci dall’Italia. Lo scorso aprile un primo carico di 24 tonnellate di aiuti era entrato in Venezuela da Panama per tramite della Croce rossa. (Mec)