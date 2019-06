Kazakhstan: presidenziali, affluenza al 65,9 per cento alle 16 locali

- Il tasso di affluenza alle urne per le elezioni presidenziali in Kazakhstan è stato pari al 65,9 per cento alle 16 locali (le 12 in Italia). Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale (Cec). Secondo i dati rivelati dalla Commissione, finora il 75,1 per cento ha votato nella regione di Akmola, il 79,7 per cento nella regione di Aktobe, il 78,9 per cento nella regione di Almaty, il 64,9 per cento nella regione di Atyrau, il 69,8 per cento nella regione del Kazakistan orientale, il 71,8 per cento nella regione di Zhambyl, il 59,8 per cento nella regione del Kazakistan occidentale, il 63,1 per cento nella regione di Karaganda, il 64,5 per cento nella regione di Kyzylorda, il 69,7 per cento nella regione di Kostanay, il 60,3 per cento nel Mangistau, il 67,9 per cento nella regione di Pavlodar, il 68,3 per cento nella regione del Kazakistan settentrionale, il 70 per cento nella regione del Turkestan, il 49,6 per cento nella città di Nur-Sultan, il 45,7 per cento nella città di Almaty e il 55,6 per cento nella città di Shymkent. (segue) (Res)