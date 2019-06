Milano: scritte naziste su Parini, è stata redazione giornale studentesco dell'istituto a chiamare 112

- Sono stati il direttore, la vicedirettrice e il direttore emerito di "Zabaione", il giornale studentesco del liceo Parini, ha chiamare il 112 per segnalare l'imbrattamento con scritte di matrice nazi-fascista della facciata dell'istituto di via Goito. "Quella che ieri - scrive il direttore Davide Rossi sulla pagina Facebook di Zabaione - era una strada di festa ieri oggi si è trasformata in un luogo di violenza e fascismo. In mezzo alla farina rimasta, infatti, la scritta 'Pariniantifascista' è stata imbratta con una croce su “Anti”, e la facciata del Liceo pullula di scritte vandaliche e di matrice fascista. È inammissibile che tali atti continuino a ripetersi davanti agli occhi tutti, nell’indifferenza totale. Questa notte, intorno alle tre di mattina, l’attuale direttore, la vicedirettrice e il direttore emerito di Zabaione hanno notato che un gruppo di ragazzi stava imbrattando la strada e la facciata del nostro Liceo. Sono state chiamate le forze dell’ordine chiedendo di intervenire, ma stamattina le scritte risplendono nella strada". (Com)