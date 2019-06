Russia: domani consultazioni con Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni tra i vertici dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce) e i funzionari della Federazione Russa sulla necessità di garantire parità di diritti alle delegazioni nazionali sono in programma per la giornata dli domani, 10 giugno. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente della Duma di Stato (camera bassa del parlamento di Mosca), Vjacheslav Volodin. “Alcuni rappresentanti della Duma incontreranno i vertici dell’Assemblea nella giornata del 10 giugno, per discutere sulla necessità di garantire la parità dei diritti assegnati alle delegazioni nazionali che prendono parte all’Assemblea”, ha detto Volodin, aggiungendo che la sua delegazione includerà anche alcuni esponenti del Consiglio federale, la camera alta del parlamento russo. (Rum)