Usa: Mnuchin, "incontro costruttivo" con governatore Banca centrale cinese

- Il segretario al Tesoro degli usa, Steve Mnuchin, ha reso noto l'incontro con il governatore della Banca centrale cinese (Pboc) Yi Gang, avuto a margine di un evento del G20 finanziario in corso in Giappone. Mnuchin ha pubblicato una foto della stretta di mano, parlando di un "incontro costruttivo" che ha permesso di discutere in termini sereni "i temi del commercio". Il faccia a faccia era stato preannunciato nella giornata di sabato dallo stesso Mnuchin, aggiungendo però che eventuali progressi nella disputa tra le due maggiori potenze globali sarebbero giunto solo dopo l’incontro tra i presidenti dei due paesi, Donald Trump e Xi Jinping, in occasione del summit del G20 che si terrà a fine mese a Osaka. “Non si tratta di un incontro negoziale”, aveva puntualizzato Mnuchin. Ciononostante, fa notare "The Wall Street Journal", si tratta del primo incontro ad alto livello tra funzionari delle due parti dopo i negoziati falliti del mese scorso. (segue) (Git)