Grecia: Tsipras incontrerà domani presidente Pavlopoulos per data elezioni anticipate

- Il primo ministro greco, Alexis Tsipras, incontrerà domani il presidente Prokopios Pavlopoulos per chiedergli di sciogliere il parlamento e indire elezioni anticipate il 7 luglio. Ad annunciarlo è stato lo stesso Tsipras in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi all'emittente televisiva di Stato “ERT1”, sottolineando che la scelta di andare ad elezioni anticipate, dopo il voto delle europee, è una “questione di sensibilità verso la democrazia”. Tsipras ha rilevato che per la prima volta un governo e un primo ministro di un paese membro dell’Unione anticipano il ritorno alle urne, in seguito al passaggio elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. "Il paese andrà alle urne in modo ordinato", ha affermato il premier ricordando che la prossima settimana verrà presentato al Parlamento un progetto di legge per abolire la soglia esentasse. Tsipras ha aggiunto che la misura entrerà in vigore il primo gennaio 2020 e ha sfidato il leader di Nuova democrazia (Nd) Kyriakos Mitsotakis a partecipare al voto sulla misura e sull'emendamento per i codici penali. (segue) (Gra)