Grecia: Tsipras incontrerà domani presidente Pavlopoulos per data elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il presidente dell’Assemblea nazionale greca, Nikos Voutsis, ha annunciato che le attività al parlamento di Atene continueranno fino al 10-13 giugno. La dichiarazione di Voutsis arriva nel contesto in cui il primo ministro Tsipras ha annunciato elezioni anticipate dopo i risultati delle elezioni europee. Il voto dovrebbe tenersi il 7 luglio, secondo quanto dichiarato dal portavoce del governo nei giorni scorsi. Voutsis ha aggiunto che il parlamento rimarrò aperto anche se non saranno presentati progetti di legge. Tsipras dovrebbe incontrare il presidente Prokopis Pavlopoulos per offrire le proprie dimissioni, aprendo così di fatto la campagna elettorale. La stampa di Atene rileva che Tsipras potrebbe chiedere di rinviare ancora la data per elezioni anticipate. Il portavoce del governo, Dimitris Tzanakopoulos, ha annunciato nei giorni scorsi che le elezioni anticipate in Grecia per il rinnovo del Parlamento di Atene si terranno il prossimo 7 luglio. Tzanakopoulos ha spiegato che Tsipras, dopo avere consultato il ministro dell’Educazione ha deciso di proporre il 7 luglio come data per la consultazione elettorale, in modo da non incidere sugli esami di ammissione alle università. (segue) (Gra)