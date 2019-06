Padova: Casellati, Fiera campionaria racconta a mondo storia di paese che ha voglia di fare (2)

- La seconda carica dello Stato ha poi aggiunto: "Non possiamo non riflettere su cosa abbia rappresentato la sua prima edizione, inaugurata solo pochi mesi dopo l'armistizio, firmato sempre qui a Padova, che ha posto fine alla Prima Guerra mondiale. In quel contesto di devastazione e di lacerazioni - ha ricordato - l'intuizione di Ettore Da Molin, allora segretario della Camera di commercio, divenne un progetto ambizioso che consentì di allestire, per la prima volta in Italia, un evento espositivo di respiro internazionale e di dare impulso a una nuova stagione di relazioni economiche e diplomatiche fondamentali per avviare la ricostruzione del nostro paese" ha concluso. (Com)