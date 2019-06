Torino: Volpiano, completata copertura della piastra del Palazzetto dello sport

- È stata completata la copertura in legno lamellare della piastra adiacente il Palazzetto dello Sport di Volpiano, già rigommata in precedenza, per praticare le attività sportive (calcetto, basket, pallavolo) anche durante i mesi invernali; i lavori hanno richiesto tre mesi di tempo e un investimento di 150mila euro. Commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Cisotto: «Si tratta di una nuova struttura polifunzionale realizzata per offrire ulteriori spazi indoor alle associazioni sportive del territorio. L'opera si colloca nell'ambito del recupero di tutta l'area, sulla quale non erano stati fatti interventi dalla sua costruzione, con gli edifici esterni rinnovati e dati in uso alla sezione di Volpiano dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e alla Rondine Bianca. Proseguono così gli interventi in tutta la zona di via San Giovanni e via Ciriè, nella quale si trovano la scuola media "Dante Alighieri" e il Palazzetto dello Sport».(Rpi)