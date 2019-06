Governo: Bernini (FI), rimpasto? Cerotto su piaga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sostiene in una nota che "per andare avanti, il governo del cambiamento ha bisogno di un rimpasto, di una 'fase due', di un 'tagliando', tutti termini che ricordano molto da vicino usi e costumi della prima Repubblica". La parlamentare azzurra quindi rimarca: "Altro che cambiamento, dunque. Ma il problema vero è che cambiando le pedine, ad esempio, un altro grillino al posto di Toninelli alle Infrastrutture, il prodotto non cambierà, e Tav e cantieri resteranno bloccati. Il vertice di domani sera - anticipa - fotograferà una situazione paradossale, con i due vicepremier schierati contro il premier nella cruciale partita che si dovrà giocare in Europa. In queste condizioni, il rimpasto di governo avrà l'effetto del cerotto su una piaga". (Com)