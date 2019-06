Governo: Gelmini (FI), politica seppelisca ascia guerra, serve fronte comune contro rischio procedura

- Mariastella Gelmini, capgruppo dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota: "Le parole rassicuranti del ministro Tria cozzano con la quotidiana narrazione di altri esponenti del governo e della maggioranza che continuano a ipotizzare soluzioni alternative, come i mini Bot, o rappresentano l'idea falsa di un'Italia protagonista nelle future scelte Ue". Per la parlamentare azzurra, "in verità siamo isolati e additati come un pericolo per l'Unione, e con tali premesse e pregiudizi dobbiamo affrontare un negoziato molto complicato. Siamo di fronte a uno snodo fondamentale. Lancio un appello alla classe politica: mettiamo da parte i distinguo e le bandiere di partito per fare fronte comune in Europa, seppelliamo lascia di guerra e sosteniamo le iniziative diplomatiche sensate dell'esecutivo per evitare la procedura d'infrazione. Non gioverebbe abdicare al nostro ruolo di classe dirigente della nazione, sperando in un fallimento del governo e in ritorni elettorali. In gioco - conclude - c'è il futuro dell'Italia". (Com)