Moldova: parlamento, trasferimento poteri presidenziali a premier Filip “incostituzionale” (3)

- Il presidente destituito ha quindi invitato la comunità internazionale a fungere da mediatore nel processo di trasferimento pacifico del potere al nuovo parlamento formato dopo l’accordo raggiunto ieri fra Partito socialista (di cui è esponente) e il partito Acum per sbloccare lo stallo politico. “Come possiamo vedere il Partito democratico non intende trasferire pacificamente il potere alla maggioranza parlamentare e al governo legittimo. Di fronte a questa situazione non abbiamo altre opzioni se non quella di chiedere alla comunità internazionale di mediare il processo di pace trasferimento di potere e invitare il popolo della Moldova a mobilitare e marciare pacificamente”, ha scritto Dodon su Facebook. Nel frattempo, una prima reazione ufficiale a quanto sta accadendo il Moldova è giunta dal presidente romeno Klaus Iohannis, il quale ha invitato tutte le forze politiche a rispettare la democrazia e lo stato di diritto e a mostrare calma e moderazione. “La stabilità della Moldova è essenziale per proseguire nel percorso di integrazione europea, che ha promesso di realizzare un processo di riforma globale, tra cui lo stato di diritto e il buon governo, in linea con il suo impegno preso con l’Accordo di associazione con l'Unione europea”, si legge in un comunicato stampa rilasciato dalla presidenza di Bucarest. “Questa crisi può essere risolta a vantaggio dei cittadini moldavi solo attraverso il dialogo responsabile di tutte le forze politiche, che dovrebbero mostrare calma e moderazione durante questo periodo e concedere tale priorità alla stabilità politica del paese”, conclude la nota. (segue) (Moc)