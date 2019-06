Medio Oriente: diplomazia palestinese pensa di denunciare ambasciatore Usa a Tribunale penale

- Il ministero degli Esteri palestinese sta valutando la presentazione di una denuncia al Tribunale penale internazionale contro l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, David Friedman, secondo cui lo Stato ebraico ha il diritto di annettere parte della Cisgiordania. Lo rende noto oggi la diplomazia di Ramallah, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. “Secondo quale logica Friedman pensa che Israele abbia il diritto ad annettere parti della Cisgiordania?”, si domanda il ministero degli Esteri. Da parte sua, il capo negoziatore dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Saeb Erekat, ha detto: “La visione Usa di annettere territori occupati è un crimine secondo il diritto internazionale”. Anche il portavoce del movimento palestinese Hamas, Hazem Qasem, ha condannato le dichiarazioni di Friedman. "Le dichiarazioni dell'ambasciatore statunitense sono pienamente in linea con la visione della destra estremista israeliana e riflettono la mancanza di rispetto degli Stati Uniti verso le nazioni arabe", ha aggiunto Qasem. Secondo il portavoce di Hamas, le osservazioni di Friedman rivelano una parte della visione del presidente Donald Trump per “liquidare la questione palestinese, che dovrebbe essere affrontata con una posizione palestinese unificata”. (Res)