A1: Autostrade, chiusa per due notti immissione sulla A24 Roma-Teramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 12 e di giovedì 13 giugno, per chi proviene da Firenze, sarà chiusa la rampa di svincolo che immette sulla A24 Roma-Teramo, in direzione L'Aquila-Teramo, con orario 21-6. In alternativa si consiglia di percorrere la rampa di uscita, in direzione Roma est-Lunghezza con rientro, sulla A24 Roma-Teramo, in direzione l'Aquila-Teramo. Lo rende noto Autostrade. (Rer)