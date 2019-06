Milano: scritte naziste su facciata liceo Parini, indaga la Digos

- Nella notte tra sabato e domenica sulla facciata del liceo classico “Giuseppe Parini” a Milano sono comparse delle scritte di matrice nazista. “White aryan resistance”, “Arthur trema: il fascio è qui per te”, completata da una forca stilizzata e una grossa svastica e “Ai compagni piace lungo e duro” sono le frasi e i disegni vergati in vernice bianca e nera sull’istituto di via Goito. A segnalare le scritte è stato un passante che ha allertato il 112 intorno alle 3.10. Sul caso indaga la Digos di Milano. Sulla facciata dell’edificio sono installare delle telecamere di sicurezza che potrebbero aiutare gli investigatori a identificare gli autori del gesto. (Rem)