Cassino: entra in casa ex moglie scardinando finestra e minaccia di morte lei e i figli, arrestato

- Entra in casa della ex moglie scardinando una finestra e minaccia di morte lei e i due figli della coppia. I carabinieri del norm della compagnia di Cassino intervenuti a seguito della richiesta di aiuto della ex-coniuge, hanno arrestato per stalking, violazione di domicilio e danneggiamento” un 47enne del cassinate, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio. L'episodio è l’ultimo di una serie reiterata di atti vessatori e persecutori che l’uomo ha messo in atto nei confronti dell’ex-coniuge nell’ultimo mese. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato portato presso la Casa Circondariale di Cassino. (Rer)