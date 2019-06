Georgia: ministero Esteri, elezioni parlamentari in Ossezia del sud “illegittime”

- Le elezioni parlamentari nella regione secessionista georgiana dell'Ossezia del sud (Tskhinvali), che si svolgono oggi, “violano palesemente la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti”. È quanto dichiarato in un comunicato dal ministero degli Esteri georgiano, che ha definito le elezioni “illegali, in quanto sono in contraddizione con le norme e i principi fondamentali del diritto internazionale”. Tbilisi ha inoltre sottolineato che le elezioni rappresentano un “ennesimo tentativo futile da parte della Russia e del suo regime di occupazione a Tskhinvali di legittimare la pulizia etnica dei georgiani nella regione, l'occupazione illegale della Georgia e il cambiamento forzato dei suoi confini sovrani” e ha denunciato la situazione degli sfollati interni e dei rifugiati espulsi forzatamente dai territori occupati “che continuano a essere privati della possibilità di tornare alle loro case e sono costretti a vivere privati dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Allo stesso tempo, la Federazione Russa continua la sua occupazione militare dei territori occupati, in piena violazione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dall'Ue il 12 agosto 2008”, conclude la nota. (segue) (Res)