Egitto-Eritrea: si conclude oggi visita Afwerki al Cairo

- Si conclude oggi la visita al Cairo del presidente dell’Eritrea, Isaias Afwerki, che l’8 giugno ha incontrato l’omologo egiziano, Abdel Fatah al Sisi. Secondo una nota della presidenza egiziana, Al Sisi ha manifestato il suo apprezzamento per le storiche relazioni bilaterali, sia in termini di cooperazione che di interessi strategici condivisi. Il capo dello Stato egiziano ha auspicato che le relazioni proseguano in questa direzione e che si rafforzi la cooperazione strategica in diversi ambiti. Da parte sua, Afwerki ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo dell’Egitto a favore della promozione dello sviluppo del continente africano. Al Sisi e Afwerki hanno discusso anche degli ultimi sviluppi regionali e hanno ribadito il coordinamento su alcuni temi, tra cui il Corno d’Africa, il Sudan, la Somalia, la sicurezza del Mar Rosso e le acque del Nilo. (Res)