Infrastrutture: Toninelli a Zaia, con mio "metodo" interesse collettivo tornato a centro politica

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, commenta su Facebook le parole del governatore del Veneto, Luca Zaia, che sulle grandi navi ha detto che "con il metodo Toninelli non andiamo lontano" e scrive: "Zaia ha ragione: col 'metodo Toninelli' non va avanti chi vuole alimentare sprechi e corruzione. Ricordo al governatore del Veneto - aggiunge - che proprio grazie al 'metodo Toninelli' abbiamo sbloccato i 4,1 miliardi di euro di investimenti della A22, concessione scaduta da ben 5 anni, che riguardano anche la sua regione. Prima c'erano i dividendi, ora ci sono appunto gli investimenti per i cittadini. Abbiamo anche sbloccato il miliardo circa di risorse per la A4 Venezia-Trieste, stiamo accelerando tante opere Anas ed Rfi, a partire dalla viabilità per Cortina 2021, grazie allo Sblocca cantieri. Abbiamo finalmente individuato il commissario per completare quel monumento di sperpero e malaffare che è il Mose e abbiamo, dopo anni di inerzia, ripartito i fondi per la salvaguardia della laguna". (segue) (Rin)