Milano: Scuole Aperte 2.0, al via nuove linee guide per far vivere spazi in orario extrascolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state approvate dalla Giunta le nuove linee di indirizzo per la concessione in uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico, che ora ogni Municipio, cui spetta la gestione delle concessioni, potrà recepire nel proprio regolamento, dove vengono definiti modalità, tempi, costi, gratuità e monitoraggio."Si è trattato di un lavoro importante che mette ordine su una tematica che ci sta davvero a cuore e dà ai municipi una funzione di coordinamento e non più solamente di formalizzazione dell'assegnazione – dichiara l'assessore all'Educazione Laura Galimberti –. Le nuove linee guida per l'utilizzo degli spazi che la scuola può mettere a disposizione anche in orari diversi da quelli scolastici nascono nel solco di 'Scuole Aperte 2.0' e sono state pensate per garantire la massima trasparenza e far conoscere al maggior numero possibile di associazioni del territorio i luoghi per attività educative, culturali, sportive e di aggregazione aperte alla cittadinanza". (segue) (Rem)