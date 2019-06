Milano: Scuole Aperte 2.0, al via nuove linee guide per far vivere spazi in orario extrascolastico (2)

- La domanda dovrà essere ora presentata direttamente al Municipio, che richiederà il parere del Consiglio di Istituto per le attività continuative e del Dirigente scolastico per quelle occasionali. Le scuole manderanno al Municipio, entro il 30 giugno per il 2019 ed entro il 15 maggio per gli anni successivi, l'elenco degli spazi disponibili negli orari e nei giorni in cui non viene svolta attività scolastica o extrascolastica inserita nel Piano triennale dell'offerta formativa. Il Municipio svolgerà dunque un importante ruolo di coordinamento, intrecciando la disponibilità degli spazi con le richieste pervenute. Possono essere concessi in uso tutti gli spazi della scuola, compresi cortili e giardini, fatta eccezione per i locali destinati alla refezione e per quelli indicati ad uso esclusivo dell'istituzione scolastica. Nei singoli regolamenti municipali sono determinati i canoni di concessione sulla base di fattori oggettivi, come le dimensioni degli spazi e la media dei giorni e delle ore di disponibilità, e della quota oraria per i costi accessori (riscaldamento, energia elettrica e acqua). Sarà poi cura del concessionario garantire la presenza di una sorveglianza adeguata all'attività svolta e al numero delle persone che si prevede di coinvolgere, disporre di polizza assicurativa, utilizzare correttamente spazi, arredi e attrezzature e occuparsi di custodia e pulizia. (segue) (Rem)