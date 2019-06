Milano: Scuole Aperte 2.0, al via nuove linee guide per far vivere spazi in orario extrascolastico (3)

Milano, 09 giu 12:55 - (Agenzia Nova) - Le attività proposte possono essere o gratuite o subordinate al pagamento di una quota associativa/di iscrizione o di un contributo ai costi sostenuti e la concessione sarà finalizzata allo svolgimento di attività continuative, con una durata equiparabile all'intero anno scolastico o infra annuale, o occasionali, per periodi di tempo limitati non superiori a un mese, e alla realizzazione di campus (estivi e in corso d'anno scolastico) di durata almeno settimanale. L'elenco degli spazi dovrà essere costantemente aggiornato, con l'indicazione delle concessioni rilasciate e delle disponibilità e deve essere garantito un costante monitoraggio. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata