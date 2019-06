Cina: presidente Xi in visita in Kirghizistan e Tagikistan dal 12 al 16 giugno

- Il presidente cinese Xi Jinping sarà dal 12 al 16 giugno in visita di stato in Kirghizistan e Tagikistan, su invito dei rispettivi presidenti, Sooronbay Jeenbekov ed Emomali Rahmon. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang, in dichiarazioni rilanciate dall'agenzia "Xinhua". Xi sarà dal 12 al 14 giugno alla riunione dei capi di stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) che si terrà nella capitale del Kirghizistan, Bishkek. Dal 14 al 16, il presidente cinese parteciperà al forum intergovernativo Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (Cica). (segue) (Cip)