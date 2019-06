Roma: lascia il cane chiuso in auto per un'ora, proprietario 70enne denunciato per maltrattamento di animali

- Lascia il cane chiuso in auto per un'ora, proprietario denunciato per maltrattamento di animali. Ieri sera alle 19 circa i carabinieri della stazione San Pietro sono intervenuti in via Candia all'altezza del civico 38 per capire quali fossero i motivi per cui un gruppetto di persone si era raccolto intorno ad una Mercedes parcheggiata in strada. I militari hanno così scoperto che all'interno dell'auto c'era un labrador lasciato dal proprietario chiuso dentro il mezzo per circa un'ora. Il padrone del cane, un 70enne, è stato rintracciato attraverso la targa dell'automobile e denunciato per maltrattamento di animali. (Rer)